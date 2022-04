Mbour Justice dénonce le ping-pong entre médecins et Polimed : Un grand rassemblement mercredi prochain pour dire Stop

La situation qui prévaut à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de M bour entre les médecins et la direction du Polimed interpelle les forces vives de la commune.





"Depuis plus d'un an, la santé des populations de Mbour est négligée, bafouée par un système désorganisé et un hôpital en manque de tout. Avec un service d'urgence à l'étroit (16 lits seulement) et une maternité de 26 lits pour un hôpital qui couvre tout un département, soit plus de 800.000 habitants", dénonce Bakary Diémé, coordonnateur de Mbour Justice et membre du Forum Civil.





Le récent cas de décès à l'hôpital de Louga pousse toutes les associations de Mbour à faire un bloc pour dénoncer l'indifférence dont font montre selon eux les autorités et les acteurs sanitaires face à ce problème.

Dans ce sens, un grand rassemblement sera organisé mercredi prochain pour dire Non à la négligence et le ping-pong qui se passent entre les médecins et Polimed.





"Le médecin refuse le ticket parce que vous l'avez acheté à Polimed. Polimed n'accepte plus le ticket acheté à la caisse de l'hôpital", explique Bacary Diémé.