Me Assane Dioma Ndiaye: "Le combat contre le Covid-19 ne doit pas conduire à des drames"

Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, Me Assane Dioma Ndiaye, a condamné les événements ayant conduit à la mort de deux jeunes, à Kédougou, jeudi dernier, lors d’une opération de patrouille menée par les gendarmes. Pour le droit-de-l’hommiste, la lutte contre la pandémie devrait être menée autrement.





«Il est clair que le combat contre la pandémie Covid-19 ne doit conduire à des drames. Nous ne sommes pas en guerre contre nous-mêmes. Nous sommes face à une épidémie ou pandémie comme l’humanité en connait par saccade avec, cette fois-ci, des proportions jamais connues depuis la peste», dit-il.





Me Ndiaye d’ajouter: «il faut faire face avec toute la responsabilité requise et les comportements individuels adéquats. Pour autant, ce combat doit être concilié avec l’exigence de sérénité et de proportionnalité. La sensibilisation et la persuasion doivent prévaloir sur la propension à une contrainte articulée sur une répression tous azimuts».