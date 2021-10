Médecine régénératrice : Comment remplacer les cellules, tissus et organes altérés

La médecine régénérative, encore appelée médecine régénératrice, est « un domaine interdisciplinaire de recherche et d'applications cliniques axé sur la réparation, le remplacement ou la régénération de cellules, de tissus ou d'organes pour restaurer une fonction altérée » du corps humain. La médecine régénérative constitue un grand espoir pour le traitement de certaines pathologies qui posent des problèmes de santé majeurs tels que les arthroses et les plaies avec perte de substance importante mais aussi les cicatrices disgracieuses chéloïdiennes, les dysfonctions érectiles. En outre, elle a révolutionné le délai de cicatrisation des sportifs lors de traumatisme musculo tendineux ou en cas de tendinopathie. Elle touche aussi la médecine esthétique, la repousse des cheveux entre autres.





Dans un support de procédures de traitement au bénéfice des populations que l’organisation Kima Health Partner met à la disposition des médecins sénégalais, la structure promeut également la recherche autour de cette nouvelle médecine. En effet, note-t-on dans le document, l’utilisation du PRP n’est que la première étape, l’objectif étant d’arriver à fédérer les différents spécialistes dans une association de médecine régénérative.





Plasma riche en plaquette





Le Plasma riche en Plaquettes (PRP) fait partie de cet arsenal utilisé dans la médecine régénérative basée sur l’utilisation des cellules souches. Le plasma riche en plaquettes (PRP), décrit pour la première fois en 1998, est un produit biologique issu de la centrifugation du sang dans un tube contenant un anticoagulant. Il s’agit d’un produit liquide défini comme une suspension de plaquettes dans du plasma caractérisé par une concentration en plaquettes supérieure à celle du sang total du patient. « Le Prp est destiné à un usage autologue (pour chaque patient lui-même). Une multitude de PRP différents existe selon le protocole de préparation, plus ou moins riches en leucocytes, plus ou moins purs, plus ou moins concentrés. Les plaquettes contiennent un réservoir naturel de facteurs de croissance dans leurs granules alpha, qui représentent la substance active du PRP. Ces facteurs de croissance sont le TGF ? (transforming growth factor beta), PDGF (platelet-derived growth factor), IGF1 (insulin-like growth factor), FGF1 (fibroblast growth factor), EGF (epidermal growth factor) et le VEGF (vascular endothelial growth factor)” mentionne le document.





En effet, les granules alpha des plaquettes contiennent également des molécules bioactives comme la sérotonine, l’histamine, la dopamine, les adenosines, le calcium, les catécholamines. Ces derniers jouent un rôle biologique fondamental dans les trois phases de la réparation du cartilage. Les concentrés plaquettaires auraient également des propriétés bactériostatiques, mises en évidence sur le staphylocoque epidermidis et le staphylocoque doré, réduisant ainsi les risque de contamination microbienne de la zone traitée.





Pathologies traumatiques