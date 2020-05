Mesures d’endiguement assouplies : « Il est possible que le nombre de cas de Covid-19 augmente considérablement », (Oms)

Le continent noir a atteint la barre des 100.000 cas positifs de coronavirus. Ainsi, selon la Directrice régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) pour l'Afrique Dr Matshidiso Moeti, malgré le nombre relativement moins élevé de cas de Covid-19, la pandémie demeure une menace majeure pour les systèmes de santé du continent. « Une nouvelle étude de modélisation de l'Oms prévoit que si les mesures d’endiguement échouent, même avec un nombre de cas nécessitant une hospitalisation plus faible qu'ailleurs, la capacité médicale dans une grande partie de l'Afrique serait dépassée », a-t-elle déclaré.Avant de soutenir : « Maintenant que les pays commencent à assouplir leurs mesures d’endiguement, il est possible que le nombre de cas augmente considérablement. Il est essentiel que les gouvernements restent vigilants et soient prêts à ajuster les mesures en fonction des données épidémiologiques et d'une évaluation appropriée des risques ».