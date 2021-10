Mettre fin à la tuberculose : L’objectif du Sénégal, éradiquer la maladie à l'horizon 2035

Eradiquer la Tuberculose au Sénégal

En 2020, le Sénégal a dénombré 12 808 nouveaux cas de tuberculose, sur les 19 746 attendus et 75 sur les 126 cas atteints de tuberculose multirésistante. Ce qui signifie que le tiers manquant joue négativement sur le Programme de lutte contre la tuberculose.





Cette maladie, qui touche en général les populations pauvres, est surtout favorisée par la surpopulation, la promiscuité, le confinement et même l'avènement du sida. Elle se propage et se manifeste vraisemblablement comme la Covid-19, passivement et par voie aérienne. Les symptômes sont presque les mêmes, selon le docteur Barnabé Gringue, Coordonnatrice du Programme national contre la tuberculose.





Elle s’est exprimée en marge d’un atelier de renforcement de capacités des journalistes en santé





Le Sénégal compte éradiquer la tuberculose pulmonaire à l'horizon 2035. Pour se faire, il se fixe les objectifs de recenser 90 % des personnes atteintes de tuberculose et de leur fournir, selon leurs besoins, des thérapies de première ligne, de deuxième ligne et préventives, atteindre au moins 90 % des populations clés, notamment les plus vulnérables, mal desservies et à risque, atteindre au moins 90 % de réussite de traitement pour toute les personnes diagnostiquées grâce à des services de traitement complets et efficaces, et une aide financière.





Avec le financement du Fonds mondial et de l'Etat du Sénégal, la prise en charge des malades est gratuite, même pour les enfants et pour les cas de tuberculose multirésistante diagnostiqués et identifiés. Une aide nutritionnelle leur est octroyée d'une valeur de 25 000 F CFA.