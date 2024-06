Ministère de la Santé : les fautes du décret de répartition des services de l’État

Le décret de répartition des services de l’État comporte quelques fautes pour ce qui concerne le ministère de la Santé et de l’Action sociale. La remarque est de Dr Abdoulaye Bousso, qui a joué un rôle pivot dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.



Dr Bousso, repris par Libération, souligne que dans le décret en question, il fait mention de trois hôpitaux dans la région de Ziguinchor alors qu’il n'y en a que deux, l’hôpital de la Paix et l’hôpital régional. Il pointe en plus que dans le texte, on parle de «Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA)» alors que la rigueur voudrait que l’on dise «SEN-PNA».



La même source regrette enfin que les rédacteurs du décret de répartition des services de l’État ne comprennent pas que les plus 100 centres de santé que compte le Sénégal sont passés «Établissements publics de santé de niveau 1».