Mouvement d'humeur : Des professionnels de la santé annoncent une grève de 48 heures

And Gueusseum-Intersyndicale, gréve de la Santé

Le secteur de la santé sera encore paralysé. Mballo Dia Thiam et ses camarades syndicalistes comptent aller jusqu’au bout de leur combat contre l’État, pour obtenir gain de cause.





«À l’issue de l’évaluation du 21 octobre 2022 suite à la trêve observée pour permettre aux populations de fêter le Gamou, la méga coalition And Gueusseum-Intersyndicale des agents des collectivités territoriales a décliné un quatrième plan d’action pour amener l’État à respecter ses accords en élargissant les augmentations de salaire à tous les ayants droit et en soutien aux camarades en lutte, surtout à Ourossogui, Talibou Dabo et Mbour (Polymed)», ont fait savoir les syndicalistes dans une note, ce lundi 24 octobre.