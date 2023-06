Mutuelle sociale : La CMU enrôle les organisations paysannes

"C’est une révolution ! Le monde rural peut accéder, comme tout le monde, à des soins de santé sans difficulté. Avec l’appui de l’Agence de la CMU, l'installation de cette mutuelle va corriger une iniquité qui existait dans le monde rural", s'est réjoui Pape Mor Ndiaye, président de la Fédération nationale de coopératives, par ailleurs secrétaire général de la Mutuelle sociale des organisations paysannes (MS-OP).





En effet, les organisations paysannes ont désormais accès à la Couverture maladie universelle, suite à l'installation officielle du bureau de la Mutuelle sociale des organisations paysannes (MS-OP).





Le bureau a été installé par le secrétaire général de l'Agence nationale pour la Couverture maladie universelle, Moustapha Racine Senghor. Cette mutuelle traduit l’engagement et la détermination de l’agence nationale à renforcer l’enrôlement des groupes organisés, notamment ceux du monde rural dans la CMU.





Mieux, indique Moustapha Racine Senghor, "la mise en place de cette mutuelle revêt des enjeux importants. Elle s’inscrit dans le cadre de l’extension de la couverture maladie aux acteurs de l’économie informelle et au monde rural. La MS-OP va donc contribuer à l’extension de la couverture maladie aux acteurs du monde agricole. C'est un instrument de réponse à la lancinante question de la prise en charge médicale des populations du monde rural et elle est ainsi en parfaite phase avec la vision de Son Excellence le président de la République Macky Sall, en matière de promotion de l’équité sociale et territoriale".





Cette mutuelle va polariser plus de 45 organisations paysannes, avec l’adhésion potentielle de plus d’un million de personnes. Le processus d'enrôlement a démarré depuis plus de trois ans et l’agence de la CMU est disposée à accompagner la gestion technique et opérationnelle de cette mutuelle.





Au cours d'une assemblée générale de la Mutuelle sociale des organisations paysannes, Serigne Moustapha Sylla, président du Mouvement sénégalais pour le développement (MSD), a été élu président de la mutuelle.

Pour lui, la mutuelle répond à "une préoccupation qui était de prendre en charge les besoins en santé de nos membres. Nous considérons donc qu’avec une collaboration avec la CMU à travers cette mutuelle, un grand nombre d’acteurs du monde paysan (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, agroforestiers, etc.) aura un accès facile aux services de santé".





En outre, Moustapha Racine Senghor lance un appel à l’ensemble des présidents d’organisation paysanne pour une meilleure sensibilisation de leurs membres respectifs, suivie d’une adhésion massive à cette nouvelle mutuelle et une opérationnalisation dans les plus brefs délais.