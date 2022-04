Négociations Gouvernement-syndicats de la santé : Le syndicaliste Joe Souleymane Sané se dit optimiste

Syndicaliste Joe Souleymane Sane

Le gouvernement est revenu à la table des négociations après une première tentative avortée avec les syndicats du secteur de la santé. Cette rencontre Gouvernement-syndicats sera présidée par le Ministre de la fonction publique, Mariama Sarr. Le syndicaliste Joe Souleymane Sané, qui n’a pas voulu revenir sur les incidents qui ont gâché la première tentative affirme que cette fois, ils y vont avec beaucoup d’espoir.





Toutefois il signale que la ponction des salaires dont sont victimes des agents de santé qui sont allés en grève, est de la provocation. «Nous avions déposé un préavis de grève et le gouvernement n'a pas réagi. Il nous a poussés à bout. Aujourd'hui, ceux-là qui sont victimes de ponction ont des salaires de moins de 200 000 F Cfa, ce qui n’est pas normal » dit-il. Et d’ajouter : “Le pays a besoin d'apaisement et pas de turbulences. L'Etat doit aller vers le consensus et ne pas être amené à couper nos salaires. Nous demandons la restitution de ces sommes à leurs propriétaires”.