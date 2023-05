Nestlé Nutrition Institute : Un engagement fort en faveur de la formation des professionnels de la santé en Afrique

Une cérémonie marquante s'est tenue ce mardi 9 mai dans la capitale sénégalaise. En effet, pas moins de 78 professionnels de la santé du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée ont reçu des certifications attestant de la fin de leur formation continue en nutrition pédiatrique. Ce programme de formation, soutenu par l'Institut Nestlé Nutrition, vise à renforcer les compétences des acteurs de la santé dans le domaine de la nutrition infantile.





Les bénéficiaires de cette formation comprennent des pharmaciens, des infirmiers, des sages-femmes, ainsi que d'autres professionnels de la santé. Ils ont pu acquérir de solides connaissances sur l'importance de la nutrition pendant les 1000 premiers jours de vie, les soins nutritionnels à prodiguer aux nourrissons et aux jeunes enfants, ainsi que les conséquences des carences en micronutriments pendant la grossesse. Ces formations, développées en partenariat avec l'illustre Université Thomas Jefferson (TJU) de Philadelphie, l'Institut John Hopkins Nursing de Baltimore et l'Université de Médecine de Boston, se sont déroulées en ligne sur des périodes allant de 7 à 20 semaines.





Issa Sanogo, Administrateur Général de Nestlé Sénégal, a déclaré : "Depuis 2017, l'Institut Nestlé Nutrition a permis de renforcer les connaissances et les compétences de plus de 220 professionnels de la santé, qu'ils proviennent du secteur public ou privé". Il ajoute : “Grâce à vous, chers lauréats, nous espérons une meilleure prise en charge des jeunes patients, ainsi qu’une amélioration des indicateurs de santé et nutrition. Nous avons également à cœur que vous puissiez partager avec vos confrères, dans vos structures respectives, le savoir acquis durant vos formations afin d’œuvrer collégialement pour l’amélioration de la nutrition, de la santé et du bien-être des enfants.”





Cette initiative a donc déjà eu un impact significatif sur la formation des acteurs de la santé en Afrique de l'Ouest.





Selon la Boston University School of Medicine, qui délivre les certifications aux participants du Programme d'Études Supérieures en Nutrition Pédiatrique, une nutrition optimale durant la petite enfance constitue un fondement solide pour une bonne santé à long terme.





Cette conclusion rejoint celle de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), qui affirme que la malnutrition infantile et maternelle représente le fardeau mondial le plus lourd en termes de santé liée à l'alimentation.





La prévention de l'obésité infantile était également au cœur des débats lors d'un symposium scientifique présidé par le Doyen de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie, le Professeur Serigne Omar Sarr. Le Docteur Babacar Niang, Chef de service du Centre Hospitalier d'enfants d'Albert Royer, a présenté les problématiques relatives à cette préoccupation majeure.





Lors de cette occasion, le Président de l'Ordre des Pharmaciens, Amath Niang, a tenu à féliciter Nestlé pour son engagement à recruter des pharmaciens, soulignant leur rôle essentiel dans l'amélioration de la santé des populations.