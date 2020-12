Nouvelle explosion des cas de Covid-19 : Pr Seydi déplore le laisser-aller

Le directeur du Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann est très préoccupé par l’augmentation des nouvelles infections au coronavirus.Pr Moussa Seydi, qui alerte sur les dangers d’une deuxième vague, lance un appel aux chefs religieux pour aplatir la courbe actuelle de l’explosion des cas positifs.«L’appui des chefs religieux nous a été extrêmement utile. Vous avez vu les rassemblements qui auraient pu créer une catastrophe, mais au final cela s’est bien passé et il n’y a pas eu d’impact majeur.Parce que les chefs religieux ont insisté pour que les mesures recommandées par le ministère de la Santé soient respectées. Mais, depuis quelque temps, il y a un laisser-aller. Il est courant de voir des rassemblements un peu partout.Et quand on regarde bien, c’est souvent des rassemblements religieux. Dans les quartiers, on bloque les rues, les gens se comportent comme si la pandémie était terminée», déplore Pr Moussa Seydi.Selon Le Quotidien, il demande aux chefs religieux qui ont un leadership fort de faire revenir les fidèles à de meilleurs comportements afin d’éviter des rassemblements tous azimuts, chaque week-end, tous les jours.«Cela va créer des problèmes. J’ai des preuves indiscutables que ces rassemblements religieux se font dans les quartiers, à gauche et à droite, sans aucune mesure de protection», informe-t-il.