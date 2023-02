Nutrition et santé de la mère et de l’enfant : les acteurs pour une meilleure intégration

Nutrition et santé de la mère et de l’enfant

La Plateforme des Organisations de la société civile (OSC SUN), en collaboration avec les acteurs et les parties prenantes du projet ISMEA (Investir pour la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent) a organisé un atelier d’orientation, de sensibilisation et de plaidoyer sur l’intégration de la nutrition et la SRMNIA (santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent). Cette rencontre qui va durer deux jours entre dans le cadre du processus de plaidoyer pour une meilleure intégration de la nutrition et la SRMNIA.





L’objectif principal est de d'échanger sur les enjeux, défis et des expériences d’intégration optimale de la nutrition et la SRMNIA en vue de mener un plaidoyer pour une meilleure prise en compte. Il vise aussi à passer en revue avec l’ensemble des acteurs de la santé et de la nutrition le niveau de prise en compte de la nutrition dans la mise en œuvre du projet ISMEA. «Nous avons intégré ce processus dans le cadre de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi du mécanisme de financement de ce projet », a fait savoir Seydou Ndiaye.