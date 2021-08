Nutrition : Voici 10 aliments à ne pas mettre au réfrigérateur

[©Photo by Matthew Pilachowski on Unsplash ]

On pense souvent que le meilleur moyen de conserver des aliments est de les ranger dans le réfrigérateur. Mais certains produits n'aiment pas le froid. Voici les denrées qu'il ne faut surtout pas ranger dans le frigo.





1- LES POMMES DE TERRE





L'amidon des pommes de terre a en effet tendance à se transformer plus rapidement en sucre sous l'effet du froid, ce qui rend leur texture granuleuse après la cuisson. Pour les préserver, il faut les stocker dans un endroit frais, sec et à l'abris de la lumière (sous l'évier par exemple).





2- LE CHOCOLAT





Quand il fait chaud, on a souvent le réflexe de mettre sa tablette de chocolat au frigo. Pourtant, contrairement à ce que l'on pense, elle est mieux dans le placard. En effet, le froid va enlever une partie de l'arôme du cacao, mais aussi faire apparaître une fine pellicule blanche à la surface du chocolat, due aux lipides qui remontent à la surface.





3- LE MELON ET LA PASTÈQUE





Quand ils ne sont pas entamés, le melon et la pastèque font partie des fruits qu'il faut conserver à température ambiante et dans un endroit sec. En les plaçant dans le réfrigérateur, ils perdent leur saveur et leur teneur en antioxydants.





4- LES TOMATES





Il faut éviter de mettre ses tomates dans le fameux "bac à légumes" de son frigo car l'air froid va non seulement stopper le processus de mûrissement, mais aussi briser les parois cellulaires du fruit, ce qui va altérer leur texture. Il vaut mieux les conserver dans un saladier à température ambiante.





5- L'AIL ET L'OIGNON





Sur la liste des aliments à ne pas mettre au frais, figurent également l'ail et l'oignon. Quand ils sont dans le frigo, ils ramollissent très vite. Par ailleurs, l'ail a tendance à germer, et les gousses risque de devenir plus caoutchouteuses. Comme pour les pommes de terre, il est conseillé de les conserver dans un endroit sombre et sec.





6- L'AVOCAT





Le froid a tendance à noircir plus rapidement la chair de l'avocat. Pour le faire mûrir, il est préférable de le laisser à l'air libre. En revanche, une fois qu'il est coupé, on peut le mettre dans le réfrigérateur, dans une boîte en plastique, et l'asperger de jus de citron afin d'éviter qu'il devienne noir.





7- LES CORNICHONS





Si les cornichons ne sont pas vendus au rayon frais, c'est qu'il y a une raison. Ils se conservent en effet très bien hors du frigo grâce au vinaigre dans lequel ils sont plongés.





8- LES COURGETTES ET LES AUBERGINES





Sous l'effet du froid et de l'humidité, les courgettes et les aubergines ont tendance à se ramollir et à devenir farineuses. Tant qu'ils ne sont pas cuisinés, ces légumes fragiles doivent être laissés à l'extérieur du réfrigérateur, dans un endroit sec et frais.





9- LE MIEL





Le miel se conserve naturellement grâce à sa teneur élevée en sucre. Intitule, donc, de le mettre au frigo, où il est susceptible de durcir et de se cristalliser. Comme pour les bocaux de confiture, sa place est dans le placard.





10- LES BANANES