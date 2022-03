Objectifs d'élimination de la tuberculose : L’OMS montre le chemin

« Nous devons intensifier le traitement préventif de la tuberculose. L'amélioration des mesures de contrôle des infections dans tous les établissements de santé publics et privés est nécessaire pour prévenir la tuberculose » a écrit l'organisation mondiale de la santé dans un communiqué rendu public.



Selon l'OMS, de nombreuses personnes contractent la tuberculose en se rendant dans des établissements de santé pour d'autres problèmes de santé que la tuberculose. Nous devons sécuriser nos établissements de santé. Nous devons également mettre en œuvre des stratégies de recherche de cas, en utilisant des tests de diagnostic moléculaire rapide comme tests de diagnostic initial de la tuberculose. Il faut aussi adopter une approche universelle de dépistage et de traitement ».



L’entité précise que de " cette manière, l'écart entre le nombre estimé de cas de tuberculose et les cas détectés de tuberculose peut être réduit et il sera possible de freiner la transmission de la tuberculose, si des modèles de soins centrés sur le patient sont mis en place. Le traitement avec de nouveaux schémas thérapeutiques, plus courts avec une plus grande efficacité et une meilleure sécurité, devrait également être adopté par les pays. L'établissement de partenariats solides avec la société civile et le milieu universitaire est nécessaire pour améliorer la riposte à la tuberculose ».



Les programmes de lutte contre la tuberculose dans la Région doivent soutenir la recherche opérationnelle tout en protégeant les personnes vulnérables, note l’organisation. Enfin, il faut noter que la tuberculose est aussi un problème social. La réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie, notamment le logement et l'emploi, contribueront grandement à réduire la transmission de la tuberculose. Un vaccin qui protège contre la tuberculose pulmonaire est un impératif. Voilà pourquoi nous disons qu’une réponse multisectorielle est nécessaire si nous voulons vaincre la tuberculose, conclut le document.