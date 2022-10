Octobre Rose : Macky Sall affiche son soutien

C’est dans un tweet que le Président de la République a réitéré son soutien aux acteurs et actrices de la lutte contre les cancers féminins. «Ensemble, continuons la mobilisation pour le dépistage et le traitement précoces du cancer », a exhorté le chef de l’Etat.

À l’occasion d’#OctobreRose2022 , je salue et soutiens l’action des acteurs et actrices de la lutte contre les cancers féminins. Ensemble, continuons la mobilisation pour le dépistage et le traitement précoces du cancer !#EnsembleVaincreLeCancer @lisca_sn pic.twitter.com/1dbCOwLT7P