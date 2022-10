Octobre Rose : Mimi Touré préconise des dépistages jusque dans les régions

Le plaidoyer de Aminata Touré sur le Cancer du Sein

Octobre Rose est le mois dédié à la lutte contre les cancers féminins sous toutes ses formes. Une occasion saisie par Aminata Touré pour apporter son soutien aux femmes mais aussi plaider pour des causes qui lui tiennent à cœur à travers un tweet. Selon l'ex première ministre, au-delà des discours, il faut plus de ressources et des programmes de dépistage jusque dans nos villages pour lutter efficacement contre le cancer du sein.