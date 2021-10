Opération de la cataracte : 50 000 malades en salle d'attente au Sénégal

La cataracte est la première cause de cécité au Sénégal avec près de 35 000 à 50 000 aveugles par an à son actif.



Selon les statistiques de Sightsavers repris par Rewmi Quotidien et Walf Quotidien, près de 50 000 cas sont actuellement en attente de chirurgie.



Avec un taux incident de 2 pour 1000, environ 26 000 nouveaux cas sont attendus chaque année.



Ces chiffres révèlent que 13 000 à 14 000 interventions sont réalisées chaque année.



Selon le coordinateur Programme national de promotion de la santé oculaire, Dr Mouctar Dieng Badiane, au Sénégal, le trachome est la deuxième cause de cécité, avec plus de 25 000 aveugles à son actif.