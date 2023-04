Ordre des médecins : ce que l’affaire de la «tentative d’assassinat de Sonko» va changer

Désormais, l’inscription à l’Ordre des médecins est obligatoire pour les praticiens en spécialisation. C’est la décision prise par le ministre de la Santé et de l’Action sociale à travers une note d’information transmise aux universités Cheikh Anta Diop (Dakar), Gaston berger (Saint-Louis), Assane Seck (Ziguinchor) et Iba der Thiam (Thiès).



Il s’agit, selon Le Quotidien, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, d’une conséquence de l’affaire de la supposée tentative d’assassinat de Ousmane Sonko. Dans le cadre de la conduite de ce dossier, les enquêteurs de la Sûreté urbaine avaient arrêté Dr Aminatou Françoise Adégniiké Bangbola Alabi.



Cette dernière est en spécialisation. Elle avait consulté Ousmane Sonko le 16 mars dernier à la clinique Suma Assistance. Son inscription à l’Ordre des médecins, qui l’avait attestée plus tard (section A 516/P, 2023), était contestée par policiers. Ces derniers la poursuivait d’ailleurs pour exercice illégal de la médecine.



Histoire «de remettre les choses à l’endroit», d’après Le Quotidien, le ministère de la Santé a tenu à informer que «la signature de la convention qui lie le bénéficiaire d’une bourse de spécialisation est désormais assujettie à la dite inscription».



D’après les chiffres officiels publiés en 2021, le Sénégal compte 3040 médecins inscrits à l’Ordre. Les mêmes sources précisent que 80% de praticiens reconnus figurent dans la section A tandis que 20% sont dans la section B.