Ordre National des médecins du Sénégal : Au moins 30 000 inscrits au tableau

Le nombre d'inscrits à l'Ordre des Médecins du Sénégal

L’Ordre national des médecins du Sénégal (AMS) a lancé son premier plan stratégique de développement. Une occasion de revenir sur le tableau avec au moins 3040 médecins qui se sont inscrits. Ce plan couvre, selon le docteur Boly Diop, président de l’ordre, la période 2021-2022 et porte les grandes lignes de cette stratégie qui veut insuffler à l’institution, une nouvelle dynamique. Il a ainsi signifié que ce plan est en cohérence avec la pyramide de politiques internationales nationales et sectorielles déclinées à travers l’agenda mondial de développement durable du PSE et de l’agenda 2063 de l’Union africaine entre autres.





En effet, 16 axes d’intervention et 63 lignes d’actions ont été définis pour concourir à l’atteinte de l’objectif global qui est de contribuer à l'amélioration des services de santé à travers la revalorisation de la profession médicale, a ajouté le Président de l’Ordre.





La liste officielle de référence pour les populations est composée de 36 spécialités dont 46% de médecins généralistes, 6,5% pour la gynécologie, 5,5 % pour la pédiatrie et 3,5 % pour la cardiologie.