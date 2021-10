Paludisme : L’OMS recommande un vaccin pour les enfants

Le vaccin antipaludique tant attendu pour les enfants est une percée pour la science, la santé des enfants et la lutte contre le paludisme. Du moins selon le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. En effet, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande l’utilisation généralisée du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 (RTS,S) chez les enfants d’Afrique subsaharienne et dans d’autres régions où la transmission du paludisme à P. falciparum est modérée. La recommandation est basée sur les résultats d’un programme pilote en cours au Ghana, au Kenya et au Malawi qui a touché plus de 800 000 enfants depuis 2019. «L’utilisation de ce vaccin en plus des outils existants pour prévenir le paludisme pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année.»





Le paludisme reste l’une des principales causes de maladies infantiles et de décès en Afrique subsaharienne. Plus de 260 000 enfants africains de moins de cinq ans meurent du paludisme chaque année. Ces dernières années, l’OMS et ses partenaires ont signalé une stagnation des progrès dans la lutte contre cette maladie mortelle.