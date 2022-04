Paludisme : Dakar reste une zone à forte prévalence

D’après Le Quotidien, le paludisme reste encore une question de santé publique. Le taux de prévalence de la maladie connait une hausse de 7%.



De 445 313 cas en 2020, le Sénégal est à 536 850 malades dénombrés courant 2021. Le nombre de décès est passé de 366 à 399 entre 2020 et 2021. Ce qui représente une hausse de 6.9%.



La journée mondiale du paludisme est un prétexte pour un diagnostic de l’affection de la maladie. Il ressort ainsi une baisse au Sénégal de la mortalité chez l’enfant de 0 à 5 ans et chez la femme enceinte.



Il est aussi rapporté des disparités régionales entre Dakar, Kédougou, Kolda et Tambacounda. Dakar détient une forte prévalence avec 71 décès recensés. Kédougou, Kolda et Tambacounda regroupent 80% des cas de maladie.



«Innover pour réduire la charge de paludisme et sauver des vies». Tel est le thème de cette édition de la journée mondiale du paludisme.