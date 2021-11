Pandémie : Légère hausse des cas, forte baisse des décès en Afrique

Forte baisse des cas de Covid en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait le point de la Covid au niveau de la région Afrique, cette dernière semaine. A travers un communiqué, il est noté une augmentation des nouvelles infections (+4 %) de l’incidence des cas.





«Après une tendance à la baisse depuis juillet 2021, les taux d’incidence des cas dans la région africaine ont tout de même commencé à se stabiliser, avec plus de 20 000 nouveaux cas. Cependant, des augmentations substantielles (15 %) des nouveaux cas ont été signalées dans un tiers des pays de la région (15/49 ; 31 %). Les plus grands nombres de nouveaux cas ont été signalés par le Botswana (6 341 nouveaux cas ; une hausse de 279 %)», note le texte.





Cette augmentation, explique l’Oms, est en «grande partie due à la déclaration par lots», précise l’organisation onusienne. Suivent l’Ethiopie (2 102 nouveaux cas ; une baisse de 37 %) et l’Afrique du Sud (1 865 nouveaux cas ; une diminution de 27 %).





«Plus de 500 nouveaux décès ont été signalés, soit une diminution de 27 % par rapport à la semaine précédente. Avec 156 nouveaux décès, l’Afrique du Sud a signalé plus de décès, mais il s’agit d’une baisse de 37 % par rapport à la semaine précédente. Suivent l’Éthiopie (80 nouveaux décès ; soit une diminution de 32 %) et le Cameroun (45 nouveaux décès ; soit une diminution de 48 %)».





Néanmoins, l’Afrique (-27 %) fait partie des deux régions, avec l’Asie du Sud-Est (-29 %) à avoir recensé la baisse la plus notable du nombre de décès.