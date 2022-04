Paralysie du secteur de la santé : Des agents en grève à compter du 14 avril

Cheikh Seck et ses camarades syndicalistes entrent en grève du mercredi 14 au vendredi 15 avril 2022. Avec la rétention d’informations qui reste maintenue. La raison ?



Cheikh Seck et ses camarades déplorent l’absence des services du ministère de l’Urbanisme et de l'Habitat à la table des concertations avec le gouvernement, informe "les Echos".



D'après ces syndicalistes de la santé, y a des problèmes dans l’attribution de leurs terrains et ils veulent que ce ministère assiste aux discussions pour éclairer leur lanterne sur les problèmes relatifs aux dossiers des terrains de Daga Kholpa et de Namora.