Pas de vaccin, pas de salaire : voici comment d’autres pays traitent les personnes non vaccinées

Covid dans le monde

Aux Pays-Bas, le ministre de la santé Hugo de Jonge n’exclut plus que de nouvelles mesures corona puissent cibler spécifiquement les personnes non vaccinées. Mais quelles sont les politiques à l’étranger ?





“Nous sommes sur le point d’entrer dans une pandémie pour les personnes non vaccinées”, a déclaré vendredi dernier le chancelier autrichien Alexander Schallenberg. Comme aux Pays-Bas, les chiffres d’admission montent en flèche. Une raison pour Schallenberg d’annoncer des mesures spécifiques pour les non-vaccinés.





Lorsqu’il y a 500 patients atteints du covid-19 ou plus en soins intensifs, ou que 25 % de la capacité totale de l’unité de soins intensifs est occupée, seules les personnes vaccinées ou celles qui se sont récemment remises du coronavirus sont autorisées à se rendre dans les restaurants et les hôtels. Si le nombre d’admissions augmente encore, un confinement est imposé aux personnes qui n’ont pas été vaccinées. Elles ne seront autorisées à quitter leur domicile que pour des raisons très précises. Il y a actuellement plus de 200 patients covid dans les unités de soins intensifs autrichiennes.





Toute personne souhaitant se rendre dans un lieu public bondé en Autriche doit désormais présenter un test à l’entrée. Il peut s’agir d’un certificat de vaccination ou de guérison, ou d’un résultat de test négatif. Ce test d’accès s’applique aux restaurants, aux hôtels et aux théâtres, mais aussi aux salons de coiffure et aux salles de sport.





Italie : pas de vaccin ni de test, pas de salaire





Sous le régime du Premier ministre Mario Draghi, le gouvernement italien a décidé à la mi-octobre d’étendre encore le pass sanitaire. Les Italiens qui travaillent pour des entreprises privées ou pour le gouvernement doivent montrer qu’ils ont été vaccinés ou qu’ils ont subi un test récent. S’ils ne le peuvent pas, ils n’ont pas la possibilité d’entrer et ne sont pas rémunérés.





Les employés non vaccinés doivent payer eux-mêmes leurs tests, ce qui signifie que le coût peut facilement atteindre des centaines d’euros simplement pour être autorisé à travailler. Auparavant, le pass sanitaire avait déjà été rendu obligatoire pour le personnel de santé et d’éducation, faisant de l’Italie un pays (très) strict au regard des normes européennes.





Cette annonce a donné lieu à des protestations dans le port de Trieste, dans le nord de l’Italie, un lieu qui est devenu le symbole du mécontentement général à l’égard du pass sanitaire. Les dockers ont prévu de faire grève jusqu’à ce que le pass soit aboli. À Rome, des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester contre le pass sanitaire. Pourtant, la paix semble être revenue. Pendant ce temps, le Premier ministre Draghi a vu le pourcentage de personnes entièrement vaccinées passer à 85 %.





Allemagne : non-vaccinés refusés dans le secteur de la restauration





Tout comme chez nous, nos voisins de l’Est connaissent une augmentation rapide du nombre d’infections. Et comme aux Pays-Bas, ce sont principalement les personnes non vaccinées qui se retrouvent dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs.





La couverture vaccinale en Allemagne accuse un certain retard ; environ 70 % de la population allemande est entièrement vaccinée. Pour tenter d’augmenter ce pourcentage, les États allemands ont adopté la méthode suivante : vacciner, tester ou guérir. Si vous remplissez l’une de ces conditions, vous pouvez entrer dans un club ou une discothèque, par exemple, et une fois à l’intérieur, il n’y a plus de règles (de distance).





Un certain nombre d’États et de villes, comme Hambourg, vont encore plus loin. Les tests ne sont plus possibles - si le propriétaire d’un débit de boissons choisit de les faire lui-même - ce qui menace encore davantage la liberté des personnes non vaccinées. En Hesse, un État situé au centre de l’Allemagne, tous les établissements (y compris les magasins de première nécessité) peuvent refuser les personnes non vaccinées. Les mesures de base, telles que le maintien de la distance et le port de masques, restent en vigueur en Allemagne.





Russie : seules les personnes de plus de 60 ans sont confinées





Des cadeaux et de l’argent offerts après la vaccination, et maintenant même une semaine sans travailler rémunérée pour les personnes n’exerçant pas une profession “essentielle” : le gouvernement russe met tout en œuvre pour lutter contre le coronavirus en Russie. Depuis des semaines, le nombre de décès dus au coronavirus dans le pays ne cesse de battre des records. Le faible taux de vaccination de 35 % et la méfiance persistante à l’égard du vaccin russe Sputnik V n’aident pas.





Dans un certain nombre de régions, la semaine de congé payée commence lundi ou plus tard cette semaine. Selon le président Vladimir Poutine, elle dure en principe jusqu’au 7 novembre, mais les régions peuvent obliger les gens à rester chez eux plus longtemps.





À Moscou, toutes les écoles sont également fermées et les personnes de plus de 60 ans non vaccinées sont appelées à un confinement de quatre mois à partir de lundi. Les autorités de Saint-Pétersbourg ont déjà annoncé que les règles strictes de confinement - seuls les magasins essentiels tels que les supermarchés et les pharmacies sont ouverts - resteront en place jusqu’à ce qu’au moins 80 % de la population soit vaccinée.





États-Unis : des sanctions de grande envergure





Comme l’Italie, les États-Unis mènent une politique covid assez stricte pour tenter d’augmenter la couverture vaccinale. Un peu moins de 60 % de la population américaine est désormais protégée contre le virus, ce qui est bien trop peu, si l’on en croit le président Biden. Il avait espéré qu’en juillet, 70% de la population aurait eu sa première injection.





Biden joue donc un jeu difficile : toute personne ayant un emploi dans le secteur public doit être vaccinée. S’ils ne le font pas avant la date limite fixée, des “sanctions de grande envergure” pourront être prises. Les Américains qui travaillent dans une entreprise de plus de 100 personnes auront le choix entre la vaccination et l’obligation d’un test hebdomadaire. Les règles s’appliquent à deux tiers du nombre total d’Américains qui travaillent.





L’obligation de vaccination peut également s’appliquer aux écoles ; à Los Angeles, la vaccination sera obligatoire pour les élèves des écoles publiques à partir de l’année prochaine. Cependant, Joe Biden n’a aucune influence (directe) sur ce point, car l’obligation de vaccination pour aller à l’école est appliquée au niveau des villes et des États.