Pédiatrie de l'Hôpital Grand-Mbour : Un court-circuit crée la panique...

Le pire a été évité de justesse à l'hôpital Grand-Mbour. Un court-circuit a créé une panique totale au sein de l'hôpital.



En effet, les récents incendies, qui se sont déclarés dans les hôpitaux de Linguère et de Tivaouane, sont toujours frais dans les esprits. Ils suscitent la hantise et dès la première étincelle, les gens sont aux aguets.



Mais à la pédiatrie de l’hôpital Grand-Mbour, il y a eu plus de peur que de mal, selon une source de Seneweb.



“Le court-circuit a été vite maîtrisé. Il n'y a ni dégâts, ni victimes”, révèle-t-elle.