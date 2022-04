Période postnatale : 60 recommandations pour aider les femmes et les nouveau-nés (OMS)

Au total, les nouvelles lignes directrices de l'organisation mondiale de la santé comportent plus de 60 recommandations qui aident les femmes, les nouveau-nés et les familles à avoir une expérience postnatale positive. L’ensemble des femmes et des nouveau-nés doivent bénéficier de soins de qualité dans des établissements de santé pendant au moins 24 heures après la naissance, et il faut prévoir au moins trois consultations supplémentaires au cours des six premières semaines.



Dans ce cadre, il faudrait aussi prévoir des visites à domicile, si possible, afin que l’agent de santé puisse faciliter le retour de la mère au domicile avec son enfant. Dans le cas d’un accouchement à domicile, la première consultation doit avoir lieu le plus tôt possible et au plus tard 24 heures après la naissance selon l’organisation mondiale de la Santé. L’entité estime que, pour repérer les signes de danger nécessitant des soins médicaux urgents chez la femme ou le nouveau-né, il est impérativement recommandé de faire les soins le plus tôt possible.



En effet, les lignes directrices abordent le traitement, le soutien et les conseils qui facilitent la récupération et la prise en charge des problèmes courants que les femmes peuvent rencontrer après l’accouchement, tels que la douleur périnéale et l’engorgement des seins, le dépistage des anomalies oculaires et des déficiences auditives chez tous les nouveau-nés. Ces lignes mettent aussi l'accent sur la vaccination à la naissance entre autres.