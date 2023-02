[Bien-être] Perte de poids : Quatre choses à savoir sur le jeûne intermittent

Le jeune intermittent

L’obésité provient d’un déséquilibre entre la balance des apports et les dépenses énergétiques selon le professeur Abdoulaye Leye, endocrinologue. Elle survient lorsque les apports sont alors en excédent par rapport aux dépenses selon ce professeur titulaire des universités. Il précise d’ailleurs que la conséquence est un stockage des excédents, une mise en réserve énergétique dans les adipocytes sous forme de triglycérides lors de la lipogenèse.





La surconsommation alimentaire, le manque d’exercice, la sédentarité sont les principales causes de l’obésité. Toutefois, il existe d’autres facteurs concourant à l’altération des mécanismes de mise en réserve, leur régulation.





En conséquence, pour prévenir le surpoids, il faut lutter contre les facteurs à risques. Pour ce faire, l’universitaire renseigne que la consommation de lipides contribue à l’augmentation des apports caloriques du fait de la densité calorique et du moindre pouvoir satiétogène. Les effets peuvent être particulièrement marqués chez les individus ayant une plus faible capacité à oxyder les lipides et à les stocker. « Il faut aussi éviter la déstructuration des rythmes alimentaires (repas sautés, grignotage) », explique le professeur. Cet aspect remet au goût du jour le jeûne intermittent. Surtout qu’il y a tout un marketing autour de la perte du poids selon cet enseignant qui précise : « Il n’existe pas un médicament pour maigrir ». Par contre, il y a une gamme de pratiques pouvant déboucher sur un amaigrissement. Parmi elles, il y a le jeûne intermittent. Par exemple, dans les conclusions d’une enquête publiée dans le journal de l’American Heart, il est mentionné que réduire l’apport calorique journalier serait plus efficace que de s’imposer les contraintes d’un jeûne intermittent.





Jeûner rime-t-il avec perte de poids





Le jeûne intermittent désigne un modèle alimentaire limité dans le temps. Il a pour objectif de faire perdre du poids à celui qui le pratique. Il se définit par l’alternance volontaire de l’individu entre des périodes de restriction alimentaire et des périodes d’alimentation normale.





Selon les situations, plusieurs types de jeûne intermittent existent : le jeûne intermittent 16/8 (alimentation normale pendant 8 heures et jeûne pendant 16 heures), le jeûne un jour sur deux et le jeûne intermittent 5:2 (alimentation normale 5 jours par semaine et un jeûne total ou partiel pendant deux jours consécutifs). Le jeûne intermittent ne fait pourtant pas l’objet d’une validation scientifique. Jusqu’à présent, aucune étude scientifique n’a encore pu démontrer un effet significatif du jeûne intermittent sur le contrôle ou la perte de poids. « Une alimentation doit être équilibrée et à des intervalles réguliers » a notifié le docteur Leye.





Moindre apport calorique





Un moindre apport calorique serait plus efficace que le jeûne intermittent. Bien que des études antérieures aient suggéré que le jeûne intermittent pouvait améliorer les rythmes corporels et réguler le métabolisme, les résultats de cette nouvelle étude conduisent à d’autres conclusions. En effet, les chercheurs n’ont pas pu mettre en évidence un lien entre l’intervalle de temps entre les repas quotidiens et une variation de poids. En revanche, les scientifiques ont pu observer que la fréquence des repas et l’apport calorique total jouaient un rôle plus important dans les variations de la masse corporelle. Le nombre total quotidien de repas copieux (à plus de 1 000 calories) et de repas « moyens » (à 500-1 000 calories) était ainsi chacun associé à une augmentation du poids au cours du suivi, tandis qu’un nombre plus restreint de petits repas (à moins de 500 calories) était associé à une perte de poids.





Ne pas rater de repas





Au demeurant, les personnes doivent adopter un régime alimentaire équilibré et diversifié associé à une discipline alimentaire. Il s’agira alors de réduire la taille des portions alimentaires, de ne pas grignoter entre les repas, de manger lentement pour favoriser le phénomène de satiété. La durée d'un repas doit être au moins de 20 minutes de ce fait l'estomac peut envoyer un message de satiété au système nerveux qui est le centre de l'appétit. De plus, il est important de varier ses repas car au fur et à mesure qu'un aliment est consommé, le plaisir lié à sa consommation diminue. Il faut aussi structurer l’alimentation et ne pas sauter de repas. Privilégier les aliments à faible densité énergétique (fruits, légumes, légumineuses, volailles, poissons, etc.) et limiter les aliments ayant une forte densité énergétique qui sont pauvres en micronutriments (confiseries, viennoiseries, pâtisseries, charcuteries, etc.). Le praticien recommande une alimentation et une restriction calorique personnalisée. Peut-être aussi que tout est aussi dans l’art culinaire : favoriser les cuissons sans matières grasses (à la vapeur, à l’eau, en papillote, etc).





L’industrie de la perte de poids