Piscine party aux Almadies: Plus de 80 personnes testées au tribunal dont 3 positives, la cave désinfectée,… (DAP)

Piscine Party aux Almadies avec des cas de Covid-19

L’affaire des personnes arrêtées lors d’une piscine party en plein couvre-feu inquiète. Ce, après la découverte de la contamination de certaines d’entre elles à la Covid-19. Sur ce, tout le groupe a été mis en quarantaine et la cave du tribunal désinfectée. Chef du service communication de la Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP), Marième Ba a expliqué, sur la Rfm, ce mercredi 13 janvier, que dans un premier temps, 2 cas ont été signalés parmi les personnes arrêtées lors de la piscine party. « Elles ont été testées positives mais il faut dire que ces personnes n’étaient pas encore placées sous mandat de dépôt. Maintenant à l'issue des mesures qui ont été prises, le procureur de la République a rendu compte aux autorités administratives et au ministère de la Santé et de l’Action sociale », a-t-elle dit.