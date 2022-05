Plan National de Développement Sanitaire : Adama Diouf, président de l’Union des élus locaux, défend le corps médical

Adama Diouf, président de l’Union des élus locaux

Le Sénégal doit faire des efforts dans le secteur de la santé et de l’action sociale. Des améliorations préconisées dans le volet communication afin de convaincre une certaine opinion, de l’avis d’Adama Diouf Président de l’union des élus locaux (UEAL). Il s’est exprimé pendant la cérémonie de la revue annuelle conjointe (RAC) 2022 du Plan National de Développement Sanitaire tenue par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale.





Selon lui, l’opinion par nature est subjective quand elle charrie des émotions. « Les dernières situations vécues dans le secteur de la santé m’ont donné des sueurs froides du simple fait de certaines informations » dit-il. Adama Diouf estime qu’une personne qui a la mission de sauver des vies ne peut pas avoir volontairement envie de tuer des personnes. « Je n'y crois pas simplement parce que le médecin a prêté serment. C’est pourquoi je voudrais réitérer mon soutien à tout le personnel de la santé » a expliqué le président de l’union des élus locaux.