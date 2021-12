Plateau médical, Infrastructure, Ressources humaines : Macky Vante ses ‘’investissements’’ dans le domaine de la santé en 2021

Cette année, la carte sanitaire a été élargie, le plateau médical relevé avec cinq hôpitaux dotés d'équipements de dernières générations à Sédhiou, Kaffrine, Kédougou, Touba et Agnam, a informé le Président Macky Sall pendant son discours de fin d’année.



Il est aussi noté selon le Président Sall, « la mise aux normes de neuf services de réanimation et 12 services d'accueil des urgences. S’y ajoutent, l'acquisition de nouveaux équipements, scanner IRM, appareil d'endoscopie, de mammographie et accélérateur de particules pour la radiothérapie ». Non sans rappeler, le lancement du Centre national d'oncologie dédié à la lutte contre le cancer et celui de la Polyclinique moderne de l'hôpital Principal. « Ceci va réduire sensiblement les évacuations sanitaires coûteuses » dit-il.



Sur la question des ressources humaines du secteur de la santé, le Chef de l'État a fait part du recrutement de 509 médecins et de 1000 personnels paramédicaux. S'y ajoute, à l'en croire, la contractualisation de 45 médecins, 400 infirmiers et 400 sages-femmes.



« À l'épreuve de la crise, notre système de santé reste résilient. Nous le devons au dévouement et à l'expertise de notre personnel de santé. L’État a aussi consenti dans le domaine d'importants investissements.



Les unités de test PCR sont installées dans nos 14 régions et les kits des tests rapides dénommé Saytu mis au point par l'institut Pasteur de Dakar contribuent à faciliter le diagnostic », conclut le Président.