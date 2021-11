Plus de 20 % des cardiaques sont victimes de la pollution

Les malades cardiaques victimes de pollution

Les gaz polluants sont nombreux. Les pathologies cardiaques occupent l’environnement. La zone industrielle et les différentes usines qui sont installées en pleine agglomération, font que les sujets cardiaques victimes de la pollution sont très nombreux. Près de 20 % des pathologies cardiaques sont dues à la pollution de quelque sorte que cela puisse être, selon le cardiologue Khechen. Même s’il y a d’autres causes, la pollution occupe une grande place. Pour les autres causes, on peut citer le cholestérol, le stress et le diabète, entre autres, mentionne-t-il.





Prévention contre la pollution, le meilleur remède





Mieux vaut prévenir que guérir, dit l’adage. Il faut donc combattre les sources d’infection. Au niveau des différentes industries et autres lieux qui manipulent ces gaz qui polluent, il faut prendre les mesures de sécurité idoines, en se protégeant davantage. Il faut agir par des campagnes de sensibilisation pour que chaque individu apporte sa pierre à l’édifice.