Podor : Bientôt un scanner â l'hôpital de Ndioum









"Les populations ne feront plus des centaines de kilomètres pour trouver un scanner", dit Mamadou Dia, Président du Conseil départemental de Podor.





Créé en 1977, l'hôpital de Ndioum a toujours souffert du manque de scanner. De l'avis des patients, cette structure hospitalière, malgré la qualité de ses ressources, souffre de la non-existence, depuis 46 ans, de cet appareil. Ils étaient alors obligés d'aller à Ourossogui et à Saint Louis, distant de Ndioum de plus de 200 km. Un calvaire qui a trop duré et des manifestations ont régulièrement été organisées pour exiger un scanner pour l'hôpital qui reçoit des malades venant de partout au Sénégal et de la Mauritanie.





Mamadou Dia, le président du Conseil départemental de Podor, et par ailleurs président du Conseil d'administration de l'hôpital, a annoncé la mise à disposition d'un scanner de dernière génération par l'État du Sénégal qui met ainsi fin à cet épineux problème. "Abdoulaye Daouda Diallo, Président du CESE, m'a informé de l'acquisition et de la disponibilité à Dakar du scanner et je suis heureux de l'annoncer", dira Mamadou Dia.





Selon lui, certains préalables comme l'étanchéité, l'électricité et la plomberie du bâtiment qui doit accueillir l'appareil doivent être réglés et dans un bref délai. Une nouvelle qui a vite fait le tour du département .