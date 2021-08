Podor : L'hôpital de Ndioum bientôt doté d'un scanner

L'accident survenu au croisement de Guedé avec son lourd bilan (14 morts et plus d'une trentaine de blessés) a fini de mettre au grand jour les problèmes de l'hôpital de Ndioum malgré les performances du personnel de santé pour faire face à la prise en charge des blessés. Venu remettre un lot d'équipements d'une valeur de 3 millions et féliciter le personnel de santé, Kalidou Kane, chef de cabinet du ministre des Finances et du budget a, face à la demande des spécialistes prenant part à la cérémonie de remise du don, annoncé que le ministre s'engage à acheter le scanner dès les prochains jours et à partir de ce moment, les malades ne feront plus des centaines de kilomètres pour se rendre à Saint-Louis ou ailleurs pour le scanner.





Le budget de L'hôpital de Ndioum est chaque année fortement creusé à cause des évacuations et l'acquisition du scanner permettra de faire des économies pour mieux prendre en charge les usagers. Le Directeur de l'hôpital Ablaye Sène a salué le geste du ministre ADD et à reitéré l'engagement du conseil départemental qui accompagne l'hôpital qui a reçu un container de matériel acquis grâce à l'institution départementale.