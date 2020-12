Podor : La fermeture des marchés hebdomadaires, une exigence pour faire face à la Covid-19

Docteur Oumar Ba, président de la commission environnement du Conseil départemental de Podor

La propagation de la Covid-19 dans le département de Podor inquiète. Selon le docteur Oumar Ba, président de la commission environnement du Conseil départemental de Podor, "la fermeture des marchés hebdomadaires demeure une exigence pour couper la chaine de transmission de la maladie qui atteint même le personnel médical. Le docteur Ba intervenait lors de la session du Conseil départemental qui s'est tenue samedi.Parlant de l'état d'avancement de la riposte contre la Covid-19, un point inscrit à l'ordre du jour, docteur Ba a confirmé que la maladie atteint des proportions sérieuses et que le Conseil devait continuer et consolider les actions entamées (sensibilisation, dotation en produits de protection) pour stopper la propagation de la maladie. La blouse blanche n'a pas avancé de chiffre mais son inquiétude pour le personnel de santé atteint de plein fouet, l' inquiète et son propos en disait long. Dans cette session, outre la situation sur le Covid19, la situation de la convention entre la DER (Délégation à l'entreprenariat rapide, l'électrification solaire des établissements scolaires et de l'hôpital de Ndioum ont été abordée.Le budget 2021 de l'institution départementale a été examiné et voté à l'unanimité des conseillers lors de cette session. Ce budget s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 950.044.565 frs. Il a connu une baisse de 179 440 837 par rapport au budget 2020. Cette baisse s'explique par les dépenses entamées avec le projet de gestion des ordures ménagères pour 2020. La part du lion de ce budget revient à l'éducation, la santé, l'environnement, la jeunesse, la culture.