Podor lance sa campagne de vaccination contre la Covid-19

Dans les districts sanitaires de Pété et de Podor, 1109 doses ont été reçues par les autorités médicales. Soient 516 doses réceptionnées à Pété et 993 à Podor. Le Préfet du département a été le premier à se vacciner suivi du Président du conseil départemental. Vient ensuite le khalife Cheikh Baba Ndiongue imam Ratib de Podor ainsi qu'une dizaine d' autorités présentes à la cérémonie dans l'enceinte de la Préfecture.Le maire de Podor Me Aissata Tall Sall s'est fait vacciner à Dakar mais a marqué de sa présence cette cérémonie pour magnifier le geste du chef de l'État qui a permis aux Sénégalais d'être parmi les premiers à être vaccinés en Afrique. Le président du conseil départemental a, lui, exhorté les jeunes à organiser des caravanes de sensibilisation en respectant les gestes barrières. "la vaccination est utile mais est également nécessaire", dira Mamadou Dia. Le préfet de Podor Moustapha Diaw a félicité les autorités sanitaires et toute la communauté pour les efforts consentis dans la lutte contre la Covid19.La première dose reçue ce vendredi sera renouvelée dans les prochains jours, dira le docteur Bocoum, médecin-chef du district sanitaire de Podor. Il rassure les populations que "tout se passera comme le veut la tutelle et aucune concession ne sera faite quant au respect strict des directives".