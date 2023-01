Podor : Un faux médecin arrêté par la gendarmerie à Thillé Boubacar

L'adjudant chef Ansoumana Sané, commandant de la brigade de gendarmerie de Podor et ses hommes ont fini d'installer la peur chez les bandits RT délinquants. En effet, Sané et ses hommes, en sus des arrestations relayées par Seneweb ce matin, ont mis la main sur un faux médecin qui exerçait dans la zone de Thillé Boubacar qui abrite l'un des plus grands marchés hebdomadaires de la localité, rapportent nos sources.







A.D. puisque c'est de lui qu'il s'agit, se faisait passer pour un étudiant en 8ème année, nous dit-on, alors qu'il n'a jamais été étudiant. Nos sources indiquent qu'une enquête est ouverte sur les agissements de ce faux médecin qui a fait beaucoup de dégâts dans cette zone où il exerce depuis déjà plusieurs mois. Dès l'annonce de son arrestation, beaucoup de plaintes contre lui ont été déposées, renseigne-t-on.