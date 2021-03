Polémique AstraZeneca : « Le Sénégal doit poursuivre sa campagne de vaccination » (immunologue)

Pr Tandakha Ndiaye Dieye sur la suspension de l'Astrazeneca

Le Professeur Tandakha Ndiaye Dieye a travaillé sur l’expérimentation et l’introduction de plusieurs vaccins en Afrique. Membre du conseil consultatif sur les vaccins et la vaccination au Sénégal (Ccvs), il relativise la polémique autour du vaccin AstraZeneca et estime que le Sénégal doit poursuivre sa campagne de vaccination.