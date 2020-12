Port du masque: les recommandations de l’OMS

Port du Masque Obligatoire selon Oms

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande mercredi la généralisation du masque anti-Covid dans les établissements de soin, et de le porter dans les lieux fermés ne disposant pas d'aération adéquate dans les régions à forte transmission.





Il s'agit de la quatrième actualisation des recommandations de l'OMS sur le port du masque depuis le début de la pandémie. Cette fois, "les principaux changements (...) sont une plus large utilisation des masques dans les établissements de soins de santé et des précisions sur l'utilisation des masques non médicaux pour le grand public", a indiqué l'OMS. Les nouvelles recommandations s'appliquent dans les zones où il y a un cluster ou une transmission communautaire du virus SARS-CoV-2, qui cause le Covid-19.





Masque non médical