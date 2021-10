Pose première pierre : Macky lance la révolution dans la prise en charge du cancer au Sénégal

Le président de la République procédera à la pose de la première pierre du Centre national d’oncologie. Ce sera ce samedi 30 octobre à Diamniadio.





D’après les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce centre de référence pour les soins, l’enseignement et la recherche «va révolutionner la prise en charge du cancer au Sénégal».





D’autant plus que, selon les estimations de Globocan du Centre international de recherche sur le cancer (Circ) en 2020, 11 317 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués au Sénégal dont 7 893 décès.





Ainsi, plusieurs stratégies efficaces et efficientes ont été élaborées et mises en œuvre pour l’amélioration de la prise en charge des Mnt et la recherche.