Positifs à la Covid-19, malgré le vaccin : Voici les raisons

Pape Samba Mboup et le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, ont été testés positifs à la Covid-19. Ce, malgré la prise de vaccin.

Une situation qu'explique le docteur Boubacar Signaté, médecin-urgentiste, membre de SOS-Médecin. Depuis le début de la pandémie au Sénégal, le médecin est très plébiscité, surtout par les internautes sénégalais.

Selon lui, oui, il est possible d'être vacciné et de contracter l'infection à Covid-19. D'ailleurs, il juge que "ce n'est pas surprenant. C'est possible, c'est prévisible, mais ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été protégé".

Le vaccin protège contre les cas graves

En effet, il informe qu'aucun "vaccin ne protège à 100 %. Les plus performants contre la Covid-19 sont efficaces à 95 %. Donc, il y aura toujours 5 % des vaccinés qui ne seront pas protégés".