Pour encourager les mamans à faire vacciner leurs enfants : Le centre de santé de Saly a trouvé la parade

La vaccination permet d’éviter 2 à 3 millions de décès par an chez les enfants de 1 à 11 mois. Au Sénégal, le Programme élargi de vaccination (PEV) est déroulé depuis 2001. Il couvre 14 maladies, dont la tuberculose, la poliomyélite, le tétanos, la diphtérie, l’hépatite B, la coqueluche, les infections à Hib, les infections à pneumocoque, la rubéole et la rougeole, la fièvre jaune, les diarrhées à rotavirus et le cancer du col de l’utérus. Des chiffres montrent que près de 20 millions d’enfants dans le monde n’ont toujours pas reçu les vaccins essentiels leur garantissant une bonne santé.





"Sans la santé, on ne peut rien faire. Et nous œuvrons tous les jours afin de permettre à la population d'accéder à des soins de qualité. Une personne qui n'est pas en bonne santé n'est pas productive. Ici à Saly, la vaccination est très bien respectée par les mamans, mais nous ne voulons pas qu'elles dorment sur leurs lauriers. Nous continuons à encourager les mamans à respecter la vaccination et pousser les autres à venir vacciner leurs enfants pour leur protection totale", explique Dame Seck, infirmier-chef de poste du centre de santé de Saly.





En effet, la pandémie de Covid-19 a ralenti la vaccination. Et pour rehausser le taux après cette crise sanitaire, populations et aides-soignants ont échangé sur l'importance du Programme élargi de vaccination, avec le soutien de l'association belge Dream. Toujours avec le soutien de ses partenaires, le centre de santé donne des cadeaux aux mamans et aux bébés qui se sont fait vacciner. Un moyen incitatif afin d'encourager les mères à respecter la vaccination de leurs enfants de 0 à 11 mois.





"Nous voulons juste inviter les mamans à faire de la vaccination une priorité pour la bonne santé de leurs enfants", assure Dame Seck.





D'ailleurs, pour permettre à la population de mieux s'épanouir sanitairement, l'association Sénégal Dream a offert un bâtiment au centre de santé de Saly. Il est composé d'un cabinet dentaire, d'un laboratoire, d'une salle de consultations pour les enfants, d'une mutuelle de santé et d'une salle d'archivage et de recherches.