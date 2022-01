Pourquoi certaines personnes n’ont-elles jamais contracté le Covid-19?

Pourquoi certaines personnes n'ont jamais eu de Covid

Depuis le début de la pandémie, certaines personnes, vaccinées ou non, semblent miraculeusement passer à travers les mailles du filet de l’impitoyable Covid-19, sous toutes ses formes, quel que soit le variant. Plusieurs hypothèses, voire une addition de ces facteurs, peuvent expliquer ce phénomène, explique le quotidien Ouest-France.





Noushin Mossadegh-Keller, chercheuse au CNRS et vice-présidente de la société française d’immunologie, distingue plusieurs explications plausibles. La première serait à chercher au coeur du système immunitaire, différent d’une personne à l’autre. “Il y a de vraies inégalités”, souligne-t-elle, et cette protection ne trouve pas forcément sa source dans une hygiène de vie irréprochable ou la pratique d’une activité sportive. Elle s’est plutôt forgée dès l’enfance grâce à une exposition régulière aux agents pathogènes. “À la crèche”, notamment: “Les trois premières années sont un peu compliquées parce que les enfants sont souvent malades mais après, ils ont une immunité beaucoup plus robuste”, confie-t-elle.





L’immunité croisée se base sur un principe similaire. Contracter des maladies, même bénignes, permet de bâtir une meilleure protection personnelle. Une étude de l’Imperial College de Londres a ainsi démontré que les “rescapés" d'un ménage infecté possédaient généralement un plus grand nombre de lymphocytes T. Or, ceux-ci se développent “à la suite d’un simple rhume”, précise Ouest-France. Ces cellules peuvent également provenir d’une “exposition antérieure à d’autres coronavirus”, précisait l’immunologue allemand Andreas Thiel dans une étude publiée le 29 juillet.





Autre facteur: la génétique. Notre ADN. “On pourrait imaginer des variations très spécifiques dans la reconnaissance du virus qui pourraient empêcher son entrée”, estime Jean-François Deleuze, directeur du Centre National de Recherche en Génomique Humaine, relayé par Le Figaro.





Les groupes sanguins ne sont manifestement pas égaux non plus face au Covid-19. L’hypothèse a été présentée très tôt dans l’historique de la pandémie, dès le printemps 2020. Selon une étude chinoise, les personnes de groupe sanguin O (- 20 à -30%) seraient ainsi mieux immunisées que les autres. À l’inverse, les groupes sanguins A et AB présenteraient un risque plus élevé de contamination.





Sans oublier...