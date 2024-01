[Bien-être] Négligence du lavage du soutien-gorge : un détail à haut risque

Le lavage des sous-vêtements tels que le soutien-gorge, les bas collants …est le cadet des soucis de certaines femmes et filles. Après 1, 3 ou 8 usages…, ces effets continuent à être utilisés. Beaucoup se demandent après quel nombre d’usage faudrait-il les laver ? Ce sont des détails à ne pas négliger. Il y a une tendance à laver ces accessoires après trois usages. L’usage d’un soutien-gorge sale peut exposer à des maladies cutanées.







Au-delà des conséquences sanitaires, il y a des effets de gêne. L’abus d’usage sans lavage est source d’émanation des odeurs, des sous-vêtements virent vers sa souillure.





L’hygiène du soutien-gorge est un aspect à ne pas reléguer au second plan. Mieux, un gynécologue sénégalais classifie les soutien-gorge selon leur fonction et leur vocation.





« Il est question d’hygiène intime parce que le soutien-gorge est presque comme la petite culotte. Il couvre les seins et il doit donc être propre (lavé avec un produit sans alcool). A chaque circonstance, il existe des soutien-gorge adaptés par exemple pour le sport, pour la séduction ou juste à but esthétique. Toutefois pour tous ces cas, il doit être propre », recommande le praticien.





Il y a une divergence sur la fréquence du lavage de ces accessoires. Âgée d’une quarantaine d’années, une dame est pour le lavage après chaque usage. Surtout que les femmes passent un peu de leur temps dans la cuisine où elles sont en contact avec la fumée, des odeurs des poissons et où elles transpirent. « Certaines mettent le soutien-gorge même quand elles cuisinent donc elles sont exposées aux odeurs des huiles, de poissons, de l’ail entre autres ingrédients en sus de la transpiration. Je pense que dans ce cas il devrait être lavé après usage », considère-elle.





Les usages sans lavage ne sont pas sans danger car au fil de l’utilisation et du fait de leur emplacement, ces effets deviennent par la force des choses des lits de bactéries et de levures. "Toutes les cellules mortes de la peau, les huiles et la sueur emprisonnées sous votre soutien-gorge constituent un puisard de bactéries et de levures", révèle le dermatologue Alok Vij qui officie au centre médical américain de Cleveland. Afin de se mettre à l’abri de ces maladies, les praticiens recommandent le lavage des soutien-gorge après 2 ou 3 utilisations.