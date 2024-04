POURQUOI LA MOUTARDE PROVOQUE-T-ELLE DES SENSATIONS DE PICOTEMENTS DANS LE NEZ ?

La moutarde est l'un des condiments les plus consommés en France. Tout amateur a déjà expérimenté des sensations de picotements au niveau du nez au moment de la dégustation. Comment l'expliquer ?







Que ce soit avec du comté, dans des tartes ou en accompagnement d'une viande, la moutarde est présente sur de nombreuses tables françaises. «Douce», «mi-forte», «forte», et même «extra-forte» ce condiment a une spécificité, elle pique. Au moment de la dégustation, des sensations de picotements peuvent survenir au niveau du nez. Pourquoi ?





Tout ça n'est qu'une question de chimie. La moutarde contient un composé appelé «isothiocyanate d'allyle» qui est produit lors du broyage des grains par les molécules de sinigrine et myrosine. Ce composé est aussi présent dans d'autres condiments réputés pour leur puissance de feu en bouche, comme le wasabi et le raifort. L'isothiocyanate d'allyle «provoque une sensation de brûlure et un effet lacrymogène lors de la consommation», explique la revue spécialisée Food Quality and Preference.





UN CONDIMENT AUX NOMBREUX BIENFAITS

Dans notre organisme, la sensation de piquant de la moutarde est perçue grâce aux récepteurs du système trigéminal qui se divise en trois branches dans la bouche, le nez et les yeux. C'est pour cette raison que la moutarde entrée par la bouche nous monte au nez, rapporte SciencesEtAvenir.





Malgré ça, la moutarde est l'un des condiments les plus sains pour la santé. Elle permet par exemple de lutter contre les troubles digestifs. En stimulant la production de salive et de sucs gastriques, elle facilite le travail de décomposition de l’estomac et de l’intestin, explique Santé Magazine.