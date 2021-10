Pourquoi n’est-il pas encore question d’une 3e dose pour l’ensemble de la population? Et que savons-nous déjà de son efficacité?

Vers une 3eme dose de vaccin

Les ministres de la Santé ont décidé que le personnel soignant pourra bénéficier d’une troisième dose du vaccin contre le Covid-19. Il n’en est en revanche pas encore question pour l’ensemble de la population.

Alors que le gouvernement flamand veut étendre la 3e dose de vaccin à tous, le Conseil supérieur de la Santé estime qu’il n’existe actuellement aucune preuve scientifique qui justifierait un rappel de vaccin généralisé pour toutes les personnes de moins de 65 ans. Pour l’heure, le vaccin, dit “booster”, n’est proposé qu’aux résidents des centres de soins résidentiels, aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes ayant une immunité réduite. Quelles sont donc les chances d’un rappel généralisé à l’ensemble de la population? Et pour quand celui-ci pourrait être décidé? Que savons-nous réellement de l’efficacité d’une 3e dose? Nos confrères de HLN ont posé neuf questions à l’épidémiologiste de l’Université d’Anvers Pierre Van Damme et Dirk Ramaekers, respectivement membre et chef de la task-force vaccination.





1) Qui va recevoir une troisième dose?

Quelque 530.000 employés dans le secteur des soins de santé sont concernés, à savoir les médecins, les infirmières et infirmiers, les aides à domicile, les internes, les secrétaires médicales, mais aussi le personnel d’entretien des hôpitaux. Selon l’épidémiologiste Pierre Van Damme, également membre du Conseil supérieur de la Santé, cette nouvelle campagne de vaccination ciblée sur le personnel de santé devrait débuter à la mi-novembre. “Tous les travailleurs de la santé devraient recevoir une troisième dose dans un délai d’un mois. D’autant que (...) tous les vaccins sont désormais immédiatement disponibles et qu’il existe déjà une certaine routine dans la vaccination”, explique le scientifique flamand. Selon lui, les employés du secteur de la santé ne comprennent pas leurs confrères qui refusent encore de se faire vacciner. “L’obligation vaccinale dans le secteur de la santé sera d’ailleurs bientôt effective”, rappelle Pierre Van Damme. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a e effet reçu le feu vert du Codeco sur cette obligation vaccinale pour le personnel soignant qui nécessitera une nouvelle loi.





2) Pourquoi un rappel de vaccin généralisé n’est-il pas prévu à l’heure actuelle?

“Parce que les preuves et les données scientifiques n’en démontrent pas encore la nécessité”, poursuit Pierre Van Damme. “Nous n’avons pas encore constaté de risque accru d’infections et d’hospitalisation chez les personnes de moins de 65 ans entièrement vaccinées et présentant des pathologies sous-jacentes telles que l’obésité et l’hypertension artérielle. Si nous constatons cela dans ce groupe spécifique, il n’y a donc pour l’instant aucune raison pour que la population générale reçoive un rappel.”





3) Le personnel de santé court-il un risque plus élevé que le reste de la population?

“Selon des études internationales et les données de Sciensano, les travailleurs de la santé sont plus ou moins exposés au même risque d’infection que la population générale alors qu’ils sont en contact avec des patients atteints du Covid et des charges virales plus élevées”, explique Pierre Van Damme. “Visiblement, les équipements de protection (les masques et les combinaisons, etc., NDLR) réduisent le risque d’exposition et de transmission.”





4) Alors pourquoi faire le vaccin de rappel maintenant ?

“Parce que ce sont eux qui sont constamment en contact avec les personnes les plus vulnérables et que nous voulons garantir la continuité des soins de santé pour les mois à venir”, fait-il valoir. “La plupart des travailleurs de la santé ont été vaccinés et on peut donc s’attendre à ce que leur immunité s’affaiblisse quelque peu avec le temps. En outre, les travailleurs de la santé infectés peuvent bien sûr encore transmettre le virus aux plus vulnérables, pensez par exemple aux maisons de repos. (...) Aussi parce qu’ils vont être face à un hiver difficile avec la quatrième vague et qu’ils seront également confrontés à d’autres pathologies comme la grippe saisonnière (...).





“De plus, le rappel du vaccin permettra de leur remonter le moral”, ajoute Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid 19 et, lui aussi, membre du Conseil supérieur de la Santé. “L’hiver prochain, nous allons avoir besoin de tout le personnel médical dans les hôpitaux à cause des autres maladies saisonnières, et nous ne pouvons pas nous permettre qu’ils soient au chômage à cause d’une infection au coronavirus.”





5) Le rappel est-il le même vaccin que les précédents?

“Oui, sauf pour Moderna”, indique Jean-Michel Dogné, professeur de pharmacologie à l’Université de Namur. “Le rappel de Moderna ne comprend qu’une demi-dose par rapport au vaccin administré précédemment.”





6) Un tel vaccin de rappel est-il vraiment utile ?

Pierre Van Damme : “Une étude réalisée en Israël a montré une nette réduction des risques d’infections, de complications et d’hospitalisation 15 jours après l’administration du rappel. Nous constatons également que les éventuels effets secondaires d’une troisième dose ne sont pas plus prononcés qu’après une première ou une deuxième dose. Une troisième dose montre même un risque plus faible d’effets secondaires.”





7) De nombreuses personnes non vaccinées se retrouvent aujourd’hui à l’hôpital. Un rappel pour toute la population n’est-il pas nécessaire ?

“Non”, répond Dirk Ramaekers, responsable de la task-force vaccination. “La majorité des personnes vaccinées qui se retrouvent à l’hôpital sont des personnes âgées, voire très âgées. Et ceux qui se retrouvent aux soins intensifs étaient déjà dans un état de santé précaire, souffrant de pathologies sous-jacentes. L’âge reste le facteur décisif (...).





8) Quelle sont les chances d’une 3e dose pour l’ensemble de la population?

“Cette chance est probable et nous pouvons supposer que ce sera au cours du premier semestre 2022", selon Pierre Van Damme. “Nous suivons quotidiennement les données scientifiques nationales et internationales et nous nous efforçons de planifier et d’organiser les choses de manière réaliste. N’oubliez pas que beaucoup de petits centres de vaccination ont fermé entre-temps et qu’une nouvelle vaccination à grande échelle nécessiterait à nouveau beaucoup de volontaires. En ce sens, je pense que c’est une bonne idée que les régions - tant la Flandre que la Wallonie - élaborent dès maintenant un plan d’organisation pour le moment venu. Mais je suis convaincu que, pour l’instant, nous suivons la séquence logique pour cette troisième dose avec les plus de 65 ans et les travailleurs de la santé.”





Yves Van Laethem: “En outre, il est fort probable que d'ici au printemps ou à l’été prochains, d’autres nouveaux vaccins seront mis sur le marché - des vaccins qui seront spécifiquement adaptés au variant Delta. D’ici là, nous aurons peut-être encore plus d’armes.”





9) Quelle sera l’impact sur l’épidémie de la 3e dose aux plus de 65 ans et aux travailleurs de la santé?