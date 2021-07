Pr. Fatou Samba Ndiaye sur les tensions dans les hôpitaux : «La situation est critique, grave et…»

Alerte du Pr Fatou Samba Ndiaye sur les lits de réanimation

Face à la tension dans les hôpitaux, la secrétaire générale de l’Association des femmes médecins du Sénégal sonne l’alerte. Egalement coordonnatrice du Comité de lutte contre les épidémies de l’hôpital Dalal Jamm, la professeure Fatou Samba Ndiaye demande à l’Etat de renforcer les structures sanitaires en lits de réanimation et de pré-réanimation, et en générateurs d’oxygène.





«La situation est critique. Elle est grave et je ne veux pas qu’on en arrive à un point où on sera débordé et on commence à être débordé, parce qu’il y a des tensions de lits un peu partout dans nos différents centres de traitement des épidémies (Cte)», a-t-il affirmé ce mercredi 14 juillet sur «Rfm matin».





Selon elle, il faut faire une réorganisation des soins et insister sur la prise en charge en pré-réanimation. Parce que, signale la spécialiste, de plus en plus, ce sont des cas qu’on aura et qu’on a déjà dans nos différents centres de traitement des épidémies.