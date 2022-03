[Vidéo] Pr Ismaila Mbaye : "10 à 15 % des entreprises ont mis en place des comités d’hygiène et de sécurité”

Pr Ismaeila Mbaye, Médecin du Travail

Médecin du travail, le Pr Ibrahima Mbaye a publié un ouvrage intitulé «Les comités d’hygiène et de sécurité au Sénégal: obstacles et solutions ». Dans cette œuvre très pédagogique, l’auteur aborde l’épineuse question de la santé du travail au Sénégal. Il explore les dispositions légales, et identifie notamment les nombreux axes de progrès à mettre en place pour éviter, notamment, les accidents du travail.