Pr. Louise Fortes (CTE de Hôpital Dalal Jamm): «Il urge de renforcer les labos dans les régions»

Coordonnatrice du Centre de traitement des épidémies (Cte) de l’Hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, le Professeur Louise Fortes tire, dans cette interview, des enseignements de la gestion de la crise sanitaire de Covid-19. À ce stade de l’épidémie marqué par une baisse des contaminations, l’infectiologue recommande l’accélération de la vaccination pour atteindre la couverture vaccinale, le maintien de l’ouverture des Cte et l’ouverture d’autres à l’intérieur du pays pour faire face à une éventuelle vague et d’autres épidémies.





Pouvez-vous nous parler de l’organisation de la prise en charge médicale des malades de la Covid-19 au Centre de traitement des épidémies de l’Hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye ?





L’Hôpital Dalal Jamm a ouvert son Centre de traitement des épidémies (Cte) depuis le 27 mars 2019. Nous avons une expérience d’une année et demie dans la prise en charge des malades de Covid-19. Nous pouvons capitaliser une prise en charge bien organisée. Nous avons bien défini les responsabilités. Dans l’organigramme, nous avons le directeur de l’hôpital, la coordonnatrice des épidémies, le Professeur Fatou Samba Ndiaye et je suis la coordonnatrice du Cte ; il y a un coordonnateur adjoint, Dr Ibrahima Guèye, qui est à la réanimation. En plus de cela, il y a le pôle des médecins, des généralistes et des spécialistes, des gynécologues, des gastro-entérologues, des cardiologues, des réanimateurs et des chirurgiens en cas de nécessité. À côté du volet médical, nous avons le laboratoire pour des examens complémentaires, le laboratoire Covid-19 géré par le Professeur Abibatou Sall. Ensuite nous avons le volet prise en charge psychosociale avec Mme Badiane. Ces assistants sociaux gèrent l’accueil, les relations avec les parents, le soutien aux familles et la gestion des sorties. Nous avons également la composante hygiène gérée par Coumba Sarr, en collaboration avec les agents du Service national de l’hygiène et des hygiénistes qui contrôlent l’infection au sein de la structure. En plus de cela, il y a les soins infirmiers avec Mme Diop et Viviane Malou au niveau du Cte. Nous ne devons pas aussi oublier la restauration qui est assurée par Mme Sy. C’est un volet important car nous avons eu des patients diabétiques qui ont besoin d’un régime spécifique.





En somme, pour la prise en charge médicale, il y a des recommandations au niveau national. Elles ont été révisées au cours de la deuxième et troisième vague. La prise en charge est réalisée avec un traitement bien codifié.





Nous assistons à une baisse des contaminations. Qu’est-ce qu’il faut faire pour éviter d’autres surprises ?





Nous avons vu que l’épidémie à Covid-19 évolue par vagues. Elles ne sont rien d’autres qu’une recrudescence des cas au cours d’une période donnée. Cette recrudescence est suivie par une baisse des contaminations. Actuellement, le Sénégal a connu trois vagues. Nous nous réjouissons, au cours de ces dernières semaines, de la réduction du nombre de cas. Maintenant que faudra-t-il faire ? Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons renforcer la prévention et la communication. Nous ne devons pas penser que l’infection à Covid-19 est terminée. Tant que nous avons des cas, l’épidémie n’est pas éteinte. Les Sénégalais ont recommencé à abandonner le port du masque. Nous devons continuer à porter le masque, le lavage des mains avec des solutions hydro-alcooliques, éviter les rassemblements. Nous devons insister sur les mesures de prévention et continuer la vaccination. Au cours de ces derniers mois, nous avons connu des efforts en ce qui concerne la vaccination. Néanmoins, ces efforts doivent être renforcés. Nous sommes à 1.250.000 personnes vaccinées ; ce qui représente 13 % de notre cible. Nous sommes encore loin du compte pour atteindre 60 à 80 % de cette cible. Donc, nous avons un énorme gap à combler. D’où la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières qui ont montré leur efficacité dans la prévention de la Covid-19. Dans les structures sanitaires, il ne faudrait pas baisser les bras. Nous devons continuer le dépistage. Lorsqu’une personne se présente dans une structure sanitaire et qu’elle a des signes évocateurs de l’infection (la toux, le rhume, la fièvre, des maux de têtes…) à Covid-19, il faut la dépister. Nous sommes en période d’hivernage, nous savons que nous allons assister à une recrudescence du paludisme dont les signes sont similaires avec ceux de l’infection à Covid-19. Il faut faire un test rapide de l’infection à Covid-19 et faire autant pour le paludisme.





Certains pays ont commencé à administrer la troisième dose. Est-ce que c’est une éventualité à envisager au Sénégal ?





L’injection de la troisième dose a commencé aux États-Unis, en France et dans d’autres pays. Elle est préconisée chez les personnes qui ont plus de 65 ans et des personnes présentant des comorbidités et qui sont plus exposées aux formes graves. Est-ce que dans nos pays, nous devons parler de troisième dose alors que nous n’avons pas encore atteint notre couverture vaccinale ? À mon avis, nous devons mettre l’accent sur la vaccination pour augmenter notre couverture vaccinale et atteindre 70 % avant de parler de troisième dose. Nous savons que la troisième dose est préconisée pour le vaccin Pfizer, 6 mois après la prise de la deuxième dose et Johnson and Johnson, un mois après. Mais dans nos pays, cette troisième dose n’est pas encore d’actualité. Nous devons augmenter la couverture vaccinale.





Est-ce qu’il y a des patients guéris qui reviennent pour des traitements post-guérison ?





Nous savons que les patients qui présentent des formes graves avec une atteinte pulmonaire ont des séquelles. L’inflammation pulmonaire est responsable de ces séquelles. Parmi ces séquelles, on peut citer la fibrose. Donc ces patients ont besoin d’un suivi post-Covid-19 avec des consultations spécialisées auprès d’un pneumologue et parfois de la kinésithérapie respiratoire. Le but, c’est les aider à retrouver leurs capacités au plan pulmonaire.





Quel est votre taux de guérison dans le Cte de Dalal Jamm ?





Nous avons actuellement un taux de guérison de 87,5 %. Nous avons hospitalisé 3320 patients et avons enregistré 289 décès.





Comment avez-vous vécu de l’intérieur la prise en charge des malades de la Covid-19 au sein des Cte ?





La troisième vague est particulière parce que des enfants, des jeunes et des familles sont plus affectés. Ces patients étaient pour la plupart asymptomatiques. Nous avions adopté, à partir du mois de juillet, la prise en charge extrahospitalière. Durant la deuxième vague, nous avions des patients symptomatiques avec des sujets plus âgés.





Durant la troisième vague, nous avons plus de cas sévères notamment chez les sujets jeunes. La troisième vague été éprouvante sur le plan physique et émotionnel. Nous avons également noté de nombreux décès. Cette troisième vague a coïncidé avec un an et demi de prise en charge ; donc le personnel soignant était déjà éprouvé. L’impact commençait à se faire sentir sur le plan psychologique et physique avec un burn out du personnel.





Quels sont les enseignements que des pays comme les nôtres doivent tirer de ce genre d’épidémie ?





Cette crise nous rappelle la nécessité d’améliorer nos systèmes de santé. Il y a une nécessité de renforcer le système de l’oxygénothérapie dans les structures sanitaires. Il y a aussi la prévention et le contrôle de l’infection au sein des structures sanitaires. Cette crise sanitaire nous rappelle aussi l’urgence de renforcer nos laboratoires au niveau décentralisé, c’est-à-dire les structures sanitaires qui se trouvent à l’intérieur du pays. L’autre enseignement, c’est l’ouverture des Centres de traitement des épidémies. À cause de l’épidémie de Covid-19, des hôpitaux ont ouvert un centre de traitement des épidémies ou des unités. Il faut construire davantage des Centres de traitement des épidémies. Aujourd’hui, nous faisons face à une épidémie à Covid-19, nous ne savons pas quelles sont les épidémies qui surviendront dans les prochaines années.