Pr Seydi : «Les cas graves vont augmenter…»

En visite hier au Centre de traitement de Diamniadio, le Professeur Moussa Seydi affiche son inquiétude sur les cas graves de Covid-19.Le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann alerte.«Si le nombre de cas augmente, ça veut dire que le nombre de cas graves sera plus nombreux», prévient-il, dans les colonnes de Vox Populi.À ce jour, 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.À noter que le risque de décès est plus élevé chez les formes sévères et graves de la maladie à coronavirus.