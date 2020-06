Pr Seydi sur la stigmatisation : « Il y a beaucoup de patients graves dont des agents de santé qui refusent de venir à l’hôpital »

Si la sensibilisation et la prise en charge des cas confirmés sont les deux leviers pour venir à bout de la pandémie de la Covid-19, la stigmatisation des malades et même des morts (de Covid) est un frein à ces efforts.Cette stigmatisation est d’autant plus marquée au Sénégal que des patients gravement atteints refusent une prise en charge hospitalière. La révélation est faite par le Pr. Moussa Seydi, ce samedi lors du point de presse d’évaluation.« La stigmatisation est dangereuse pour la personne malade elle-même parce qu’elle ne va pas consulter ou va consulter tardivement et ainsi risquer sa vie. La stigmatisation met en danger l'entourage du malade parce qu'une personne stigmatisée est moins prompte à respecter les mesures de protection», déplore-t-il.Qui révèle : « à l’heure où je vous parle, il y a beaucoup de patients graves qui sont à domicile et qui refusent de venir à l'hôpital du fait de la stigmatisation. Parmi ces patients, il y a même des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé ».